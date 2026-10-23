США визнали гелій критично важливим матеріалом — Global News Canada

Міністерство енергетики США внесло гелій до переліку критично важливих матеріалів через його значення для виробництва напівпровідників та ризики перебоїв у глобальних постачаннях. Як повідомляє Global News, це рішення передбачає ширші можливості федерального фінансування для виробників гелію та посилений державний моніторинг галузі.

Роль у технологіях та енергетиці

Гелій переважно отримують як побічний продукт переробки природного газу. Його використовують у вітровій, сонячній та ядерній енергетиці, космічних дослідженнях, медичній візуалізації й науковій роботі. Газ також необхідний для охолодження, фотолітографії та перевірки герметичності у виробництві напівпровідників.

Помічниця міністра енергетики Одрі Робертсон зазначила, що гелій складно замінити через його властивості: він негорючий і має найнижчу температуру кипіння серед газів. За її словами, країні потрібні достатні обсяги цього ресурсу для напівпровідників, квантових і суперкомп’ютерів, а також надпровідних магнітів.

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Обмеження постачань

США є найбільшим світовим виробником природного газу та гелію. Іншими провідними виробниками є Катар і Росія. У 2025 році Сполучені Штати виробили 81 млн кубометрів гелію, або 43% світового обсягу, з яких 38 млн кубометрів експортували. Від 2021 року американське виробництво тримається приблизно на рівні 80 млн кубометрів щороку.

За даними видання, поставки з Катару суттєво скоротилися після закриття Іраном Ормузької протоки на тлі війни Ірану з Ізраїлем і США, а також через удари по інфраструктурі Катару. Росія — держава-агресор — у квітні запровадила тимчасові обмеження на експорт гелію для захисту внутрішніх запасів.

Міністерство енергетики США вказує, що країна має значні запаси гелію у Вайомінгу, Канзасі, Техасі, Оклахомі, Колорадо та Юті. Водночас наявні підприємства з видобутку працюють на межі потужностей, а будівництво нових заводів і отримання дозволів потребують років.

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