США запропонували ще 17 млн барелів нафти зі стратегічного резерву — OilPrice

Міністерство енергетики США запросило пропозиції на обмін до 17 млн барелів сирої нафти зі Стратегічного нафтового резерву. Ініціатива є частиною зобов’язання Вашингтона надати 172 млн барелів у межах оголошеного в березні екстреного плану Міжнародного енергетичного агентства на 400 млн барелів, повідомляє OilPrice.

Запаси резерву можуть знизитися до 266 млн барелів

Наразі у Стратегічному нафтовому резерві США міститься приблизно 283 млн барелів. Якщо компанії візьмуть увесь запропонований обсяг до початку повернення нафти, запаси можуть скоротитися приблизно до 266 млн барелів.

За даними видання, діапазон від 250 млн до 300 млн барелів загалом вважають операційним мінімумом резерву. Попит на запропоновану нафту залишається невизначеним, оскільки попередня пропозиція за умов повернення сировини з премією не зацікавила більшість компаній.

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Попередня пропозиція не зацікавила компанії

У червні Міністерство енергетики США запропонувало останню частину березневого зобов’язання. Компанії мали повернути позичену нафту пізніше з премією до 24%. Тоді вони погодилися взяти лише близько 500 тис. барелів.

Нова пропозиція з’явилася наступного дня після того, як Міжнародне енергетичне агентство повідомило, що його країни-члени прискорять вивільнення приблизно 100 млн барелів екстрених запасів, що залишалися невивільненими з березня. До цього обсягу входить понад 20 млн барелів дизельного пального, які планують надати якнайшвидше.

Американський інститут нафти оцінив, що комерційні запаси сирої нафти у США за минулий тиждень скоротилися на 11,12 млн барелів, а тижнем раніше — ще на 2,09 млн барелів. За останні 26 тижнів комерційні запаси, за цими оцінками, зменшилися більш ніж на 51 млн барелів.

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