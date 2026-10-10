Староста Бельхатувського повіту визначив рекультивацію кар’єру Бельхатув — RMF24

У Польщі староста Бельхатувського повіту видав рішення про напрями рекультивації земель після видобутку на кар’єрі Поле-Бельхатув. Документ передбачає створення у фінальному кар’єрі водойми площею 1556 гектарів, а на прилеглій території площею 410 гектарів — проведення лісової рекультивації. Про це повідомляє RMF24.

Видобуток завершують у Полі-Бельхатув

Рішення ухвалили на звернення копальні Бельхатув, що входить до концерну PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. У компанії назвали його першим формальним адміністративним документом, який визначає майбутнє кар’єру Поле-Бельхатув після завершення видобутку.

Видобуток бурого вугілля на ділянці Поле-Бельхатув має завершитися цього року. У сусідньому кар’єрі Щерцув роботи, за планом, триватимуть ще близько десяти років. PGE зазначає, що копальня Бельхатув уже рекультивувала понад 2300 гектарів територій, з яких 1750 гектарів заліснених земель передали Державним лісам Польщі.

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Наповнення водою триватиме до 19 років

Компанія планує створити на місці нинішньої копальні великий водно-лісовий рекреаційний комплекс у центральній частині Польщі. Наприкінці 2020 року на східному боці кар’єру вже сформували берегову лінію та підготували територію для майбутнього пляжу. Нині там також формують схили, щоб зробити їх пологішими й безпечнішими.

Найбільша глибина кар’єру сягає 310 метрів, тоді як глибина майбутньої водойми має становити приблизно 170 метрів. У проєкті передбачають пляжі, яхтову пристань, штучну водну трасу та затоплений екскаватор, який зможуть досліджувати дайвери.

Після завершення земляних робіт компанія поступово обмежуватиме водовідведення з кар’єру. За оцінкою PGE GiEK, заповнення кар’єру водою триватиме від 17 до 19 років, тому перші результати перетворення можуть бути помітні у 2040-х роках. PGE також пов’язує майбутню водойму з можливим розвитком ядерної енергетики в регіоні: система водовідведення копальні та поверхневі води, на думку компанії, могли б забезпечувати воду для охолодження великих реакторів і малих модульних реакторів.

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