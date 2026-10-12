Страхування перевезень нафти Чорним морем подорожчало до $2,5 млн — OilPrice

У Болгарії вартість страхування суден, що перевозять нафту Чорним морем, останніми місяцями зросла приблизно з 200 тис. до 2,5 млн доларів на одне судно. Це збільшує витрати на транспортування сировини та посилює тиск на ціни пального в країні, повідомляє OilPrice з посиланням на менеджера Lukoil у Болгарії.

Спеціальний комерційний менеджер Lukoil у Болгарії Євгені Сімеонов заявив Болгарському національному телебаченню, що подорожчання пов'язане зі зростанням ризиків для торговельного судноплавства після неодноразових атак на судна та портову інфраструктуру. За його оцінкою, страхові витрати зросли у 12,5 раза, або на 2,3 млн доларів на судно.

Ризики для судноплавства

У вересні лондонський ринок морського страхування розширив вимоги щодо повідомлення про рейси у зоні високого ризику на весь басейн Чорного моря. Водночас рейси в територіальних водах Болгарії, Румунії, Грузії та Туреччини не підпадають під ці вимоги. За даними Reuters, воєнні страхові премії додавали сотні тисяч доларів до вартості семиденних морських рейсів.

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6 жовтня дрони атакували два торговельні судна у виключній економічній зоні Болгарії. Судно Alfa Watan під прапором Того затонуло, а судно Able під прапором Палау зазнало пошкоджень. Усіх 18 членів екіпажу Able врятували. Болгарська влада не встановила, хто здійснив атаки. Після затоплення Alfa Watan Сирія попросила провести незалежне розслідування, оскільки десятеро членів екіпажу, серед яких дев'ятеро сирійців, зникли безвісти.

Поставки до Бургаса

Нафтопереробний завод у Бургасі продовжує отримувати партії нафти. За словами Сімеонова, підприємство не стикалося зі скасуванням поставок і забезпечене сировиною до початку грудня.

Сімеонов також підтримав рішення Болгарії скасувати обмеження на експорт дизельного пального. На його думку, заборона на продаж надлишків за кордон могла б змусити завод скоротити переробку нафти через заповнення сховищ. Він зазначив, що підприємство виробляє більше дизеля, ніж споживає Болгарія, а обмеження експорту могли б вплинути і на випуск бензину, авіаційного пального та інших нафтопродуктів.

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