Strathcona хоче вивозити до Азії 250 тисяч барелів нафти на добу — OilPrice

Канадська нафтова компанія Strathcona Resources хоче експортувати до 250 тисяч барелів сирої нафти на добу з північного узбережжя Британської Колумбії до азійських ринків. Для цього компанія пропонує доставляти нафту залізницею до нового морського експортного термінала в Принс-Руперті, повідомляє OilPrice.

Пропозиція для уряду Канади

Голова Strathcona Адам Вотероус заявив Bloomberg, що компанія планує звернутися з цією пропозицією до уряду прем'єр-міністра Канади Марка Карні вже наступного тижня. За оцінкою Вотероуса, поставки могли б розпочатися протягом двох років. Це суттєво швидше за запропонований новий нафтопровід до тихоокеанського узбережжя, запуск якого очікують не раніше початку або середини 2030-х років.

Канада нині спрямовує приблизно 90% експорту нафти до США. У матеріалі зазначається, що уряд Карні прагне зменшити таку залежність на тлі торговельної напруженості з Вашингтоном.

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Перешкода у вигляді заборони танкерів

Для реалізації плану Strathcona потрібен виняток із федеральної заборони на нафтові танкери. Закон Oil Tanker Moratorium Act, ухвалений 2019 року за уряду Джастіна Трюдо, забороняє танкерам із понад 12 500 метричними тоннами сирої нафти або стійких нафтопродуктів завантажуватися чи розвантажуватися вздовж північного узбережжя Британської Колумбії. У липні Марк Карні підтвердив прихильність до цієї заборони.

Вотероус вважає, що порт Принс-Руперт уже має частину необхідної інфраструктури, оскільки обробляє залізничні поставки пропану. Strathcona також має досвід перевезень нафти залізницею: компанія перевозить до 80 тисяч барелів на добу до узбережжя Мексиканської затоки США через термінали в Альберті та Саскачевані.

Проти скасування заборони виступають прем'єр Британської Колумбії Девід Ебі, екологічні організації та численні корінні громади узбережжя. Якщо проєкт схвалять, термінал потужністю 250 тисяч барелів на добу збільшить наявний обсяг канадського експорту нафти з узбережжя Британської Колумбії майже на 50%.

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