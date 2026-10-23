Суд у Бельгії скасував замороження €75,76 млн активів Іспанії — Politico Europe

Бельгійський суд скасував арешт 75,76 млн євро активів іспанської державної авіанавігаційної компанії Enaire, накладений у спорі з міжнародними інвесторами щодо скасованих субсидій для відновлюваної енергетики. Рішення також зобов’язує американський фонд Blasket Renewable Investments LLC сплатити судові витрати, повідомляє Politico.

Арешт коштів Enaire

17 червня 2025 року Blasket домігся в бельгійському суді арешту 75,76 млн євро, що належали Enaire. Компанія отримує платежі від розташованої в Брюсселі організації Eurocontrol, яка збирає аеронавігаційні збори з авіакомпаній та розподіляє ці кошти. Це дозволило заморозити іспанські державні гроші у Бельгії.

Після судового спору Іспанія 4 травня 2026 року внесла на депозит 75 759 538 євро. Мадрид оскаржив попереднє рішення, а Європейська комісія виступила на боці Іспанії. Бельгійська держава також заявляла, що арешт суперечить праву ЄС.

Спір через субсидії

Конфлікт бере початок у 2013 році, коли уряд прем’єр-міністра Маріано Рахоя скоротив субсидії на відновлювану енергетику, щоб зменшити витрати на електроенергію. Інвестори, які вкладали кошти в іспанські вітрові та сонячні проєкти за правилами 2007 року, звернулися до міжнародного арбітражу.

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Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних спорів, що входить до структури Світового банку, у низці справ ухвалив рішення не на користь Іспанії. Загальна сума арбітражних рішень становила близько 2 млрд євро. У 2019 році трибунал зобов’язав Іспанію виплатити фонду RREEF 59,6 млн євро, а також відсотки й витрати.

Blasket придбав більшість вимог, зокрема справу RREEF, і намагався домогтися примусового виконання рішень через арешт іспанських активів у різних країнах. Іспанія наполягає, що не може здійснювати такі виплати, оскільки Єврокомісія вважає їх незаконною державною допомогою. Суд ЄС також постановив, що Договір до Енергетичної хартії не застосовується до спорів між інвесторами з ЄС та державами-членами Євросоюзу.

Інвестори паралельно ведуть справи у Великій Британії, США, Німеччині та Австралії. Рішення бельгійського суду посилює позицію Іспанії у спорах про виконання арбітражних рішень принаймні в межах ЄС.

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