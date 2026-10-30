Світовий банк назвав автономні сонячні системи найдешевшими для 398 млн людей — OilPrice

Світовий банк у спільному звіті з асоціацією індустрії автономної сонячної енергетики GOGLA назвав автономні сонячні системи найдешевшим способом забезпечити електроенергією щонайменше 398 мільйонів людей, які досі не мають доступу до неї. Про це повідомляє OilPrice.

Потреба у фінансуванні

За оцінкою звіту, для надання надійного автономного електропостачання цим людям у 2027–2030 роках необхідно 11,4 мільярда доларів інвестицій. Із цієї суми 1,3 мільярда доларів на рік мають становити гранти й субсидії для забезпечення доступності систем, ще 1,6 мільярда доларів щороку — акціонерне, боргове фінансування та фінансування дебіторської заборгованості.

У документі автономну сонячну енергетику розглядають як постійну інфраструктуру, а не тимчасове рішення до появи централізованої мережі. Такі системи використовують домогосподарства, підприємства та виробництва. За даними опитування, 95% клієнтів мали справні домашні сонячні системи через чотири або більше років після купівлі.

Зростання ринку

Кількість людей, які користуються автономними сонячними продуктами — домашніми системами, водяними насосами, генераторами та ліхтарями, — за два роки зросла на 26%: зі 118 мільйонів до 149 мільйонів. Компанії, які відстежує GOGLA, забезпечують 219 тисяч робочих місць, а повна зайнятість у секторі у 2021–2025 роках збільшилася на 29%.

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За даними звіту, 7,4 мільйона людей застосовують автономну сонячну енергію для мікропідприємств та іншої діяльності, що приносить дохід. Це, за оцінкою авторів, забезпечує 28 мільярдів доларів додаткових доходів і заощаджень за 15 років.

Африка, Індія та Пакистан

У країнах Африки на південь від Сахари 47% усіх продажів домашніх сонячних систем у 2025 році припали на Кенію, Нігерію та Замбію. У Кенії продажі у 2023–2025 роках зросли на 61% — приблизно до 2,4 мільйона одиниць. Водночас високі початкові витрати залишаються основною перешкодою для бідніших домогосподарств.

OilPrice також зазначає, що зниження вартості китайських сонячних панелей до 12 центів за ват сприяє поширенню технології. В Африці у 2026 році очікують встановлення рекордних 17 ГВт сонячних потужностей, а в Індії станом на 31 липня 2026 року встановлена сонячна потужність сягнула 164,59 ГВт.

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