Світовий банк оцінив прогрес у досягненні цілей проєкту розвитку гідроенергетики та відновлюваної енергетики у пакистанській провінції Хайбер-Пахтунхва як помірно незадовільний. Загальний рівень ризику для позики обсягом 727 млн доларів банк визначив як суттєвий, повідомляє Dawn.

Оцінка реалізації

Водночас загальний прогрес у реалізації проєкту Світовий банк оцінив як помірно задовільний. Банк вказав на помірні ризики у сферах політики й управління, а також технічного проєктування. Суттєвими він назвав макроекономічні ризики, проблеми інституційної спроможності, фідуціарні питання та екологічні й соціальні чинники.

На запит уряду Світовий банк реструктуризував проєкт, щоб узгодити його обсяг і фінансування з пріоритетами реалізації. За даними банку, виконання проєкту набрало темпу: у межах ГЕС Габрал-Калам розпочали будівельні роботи, просувається придбання земельних ділянок і закупівля електромеханічного обладнання.

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Фінансування та об’єкти

Пакет фінансування затвердили 24 вересня 2020 року, а завершити проєкт планують до 30 листопада 2027 року. Він передбачав 594 млн доларів на розвиток гідроенергетики й відновлюваних джерел енергії, 59 млн доларів на екологічне та соціальне управління, 55 млн доларів на інституційне зміцнення і підтримку реалізації, а також близько 15 млн доларів фінансових витрат.

Із ринкової позики на 200 млн доларів, що набула чинності у вересні 2020 року, перерахували 3,95 млн доларів — менш як 2% суми. За пільговою позикою на 240 млн доларів перерахували 34 млн доларів, або близько 14% її обсягу.

Проєкт включає руслову ГЕС Габрал-Калам потужністю 88 МВт, яка має виробляти 339 ГВт·год електроенергії щороку. Також передбачено каскадний розвиток річкових басейнів, фінансування ГЕС Мад’ян потужністю 157 МВт та інших об’єктів на річці Сват, а також встановлення плавучих або наземних сонячних фотоелектричних систем на гідроенергетичних об’єктах.

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