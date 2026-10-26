Taipower прогнозує зростання витрат на паливо на понад NT$160 млрд — Taipei Times

Тайванська державна енергетична компанія Taiwan Power Co (Taipower) прогнозує, що її витрати на паливо цього року збільшаться більш ніж на NT$160 млрд (US$4,92 млрд) через зростання цін на природний газ на тлі напруженості на Близькому Сході. Про це Taipei Times повідомила з посиланням на заяву компанії.

Витрати на газ

Генеральна директорка бухгалтерського департаменту Taipower Тан Хуей-лянь заявила, що за умови збереження нинішніх цін на газ до кінця року витрати компанії на паливо будуть на NT$160 млрд вищими, ніж до початку конфлікту на Близькому Сході.

У Taipower зазначили, що після початку війни, яку видання пов'язує з ударами США та Ізраїлю по Ірану наприкінці лютого, ціни на природний газ для електроенергетики зросли більш ніж на 70%. Це додало NT$71,1 млрд до паливних витрат компанії в період із березня до серпня.

Втрати та тарифи

За оцінкою Taipower, вищі витрати на паливо збільшать її накопичені збитки цього року на NT$70 млрд — до NT$420 млрд. Це майже відповідає рекордному показнику NT$421,1 млрд, зафіксованому наприкінці 2024 року.

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Компанія пояснює збитки високою вартістю палива та тарифами на електроенергію, нижчими за собівартість. Додатковим навантаженням є NT$1,85 трлн позик, залучених для інфраструктурних проєктів: витрати на обслуговування боргу цього року очікуються на рівні NT$30 млрд.

Taipower не підвищувала тарифи з вересня минулого року, коли середній тариф збільшили на 0,71%. Уряд також відмовився переглядати тарифи в березні та минулого місяця, а наступний розгляд запланований на грудень. На попередньому засіданні компанія пропонувала підвищити тарифи на 12,83% через подорожчання палива.

Керівництво Taipower також закликало підтримати запропонований Кабінетом додатковий бюджет на NT$71,1 млрд для покриття зростаючих збитків компанії. Документ очікує на розгляд законодавців.

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