Тайвань схвалив перший план геологічної розвідки для зберігання CO2 — Taipei Times

Міністерство довкілля Тайваню схвалило перший у країні план геологічної розвідки ділянки для можливого зберігання вуглекислого газу. План запропонувала Formosa Petrochemical Corp, що базується в селищі Майляо повіту Юньлінь, повідомляє Taipei Times.

Розвідка на суходолі та в морі

Компанія подала план минулого місяця відповідно до правил управління уловлюванням і зберіганням вуглекислого газу, які набули чинності в серпні. Проєкт охоплює територію площею 2500 квадратних кілометрів, зокрема промисловий парк Майляо, яким управляє Formosa Plastics Group, і морські води.

Роботи передбачають сейсмічні дослідження на суходолі та в морі, буріння й випробування розвідувальних свердловин, петрофізичний аналіз і дослідження механічних властивостей керна. Також планують оцінити обладнання для моніторингу та моделі.

Мета розвідки — з'ясувати, чи є на глибині від 1000 до 1800 метрів пласти-колектори та щільний покривний шар порід. За оцінкою міністерства, такі геологічні умови необхідні для безпечного зберігання вуглекислого газу та мають бути перевірені польовими даними.

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Умови для подальшого зберігання

Компанія може розпочати геологічну розвідку після схвалення плану, однак зможе подати заявку на зберігання вуглекислого газу на цій ділянці лише після завершення оцінки впливу проєкту на довкілля. План розглянули на двох зустрічах за участю органів влади та експертів.

Термін реалізації визначено від дня схвалення до 31 грудня 2031 року. Відомство також повідомило, що під час подальшої оцінки пласта для закачування не дозволятимуть випробування з ін'єкцією вуглекислого газу.

Схвалення розвідки не означає, що потенціал ділянки для зберігання газу буде виключним для компанії або що її майбутня заявка матиме пріоритет. Експерти, які розглядали план, вимагали провести базове екологічне дослідження та вжити природоохоронних заходів до початку буріння свердловин.

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