Танкери, що возили нафту з Венесуели, залучили до експорту з Перської затоки — OilPrice

Два надвеликі танкери для перевезення сирої нафти, які раніше транспортували венесуельську нафту, тепер використовують для експорту нафти з Перської затоки. Ще два судна прямують із Південної Америки до Оманської затоки, повідомляє OilPrice з посиланням на Bloomberg.

Статус суден

Адвокат із морського права компанії Chalos & Co. Бенджамін Робінсон заявив Bloomberg, що заблоковані судна виключають із санкційних списків або надають їм ліцензії на окремі фінансові операції. За його словами, такий механізм може використовуватися для досягнення цілей зовнішньої політики.

Раніше цього місяця адміністрація США оголосила про намір залучати частину танкерів так званого тіньового флоту до перевезення нафти, що не підпадає під санкції. За даними видання, рішення пов'язане зі значним зростанням фрахтових ставок через підвищений попит на перевезення з Перської затоки.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Високі ставки фрахту

У Перській затоці регулярною практикою стали перевантаження нафти з судна на судно. На вартість перевезень також впливає ризик проходження Ормузькою протокою: на окремих маршрутах фрахтові витрати сягають 40 млн доларів.

Міністр енергетики США Кріс Райт раніше заявив, що танкери з тіньового флоту не перевозитимуть підсанкційну нафту, а санкції при цьому не скасовують. За його оцінкою, до такого флоту належать близько 1 600 суден. Райт також сказав, що залучення частини цих танкерів до перевезення непідсанкційної нафти може додати до глобального флоту від кількох десятків до кількох сотень суден.

Читай нас у