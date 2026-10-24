Таїланд попросив Китай допомогти з правилами безпеки для малого реактора — Bangkok Post

Таїланд звернувся до Китаю по допомогу в розробленні правил ядерної безпеки для першого малого модульного реактора, який планують ввести в експлуатацію протягом наступного десятиліття. Про це повідомляє Bangkok Post.

Управління Таїланду з питань атомної енергії для миру розраховує використати досвід Китаю, зокрема його систему контролю ланцюгів постачання, перед розгортанням першого SMR. Генеральний секретар відомства Рунгруенг Кіттіпхаті заявив, що Китай має повністю інтегрований ядерний сектор, який охоплює всі етапи — від проєктування реакторів і виробництва урану до поводження з відходами та виведення станцій з експлуатації.

Плани Таїланду

Державне управління з виробництва електроенергії Таїланду (Egat) має намір збудувати перший у країні малий модульний реактор потужністю 300 МВт. Початок його комерційної роботи запланований на 2037 рік у межах Плану розвитку енергетики Таїланду на 2026 рік.

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Таїланд також укладає угоди з міжнародними партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами, для вивчення технічної здійсненності проєкту та найкращих практик. Влада включила SMR до енергетичного плану, щоб посилити енергетичну безпеку, підтримати мету досягнення нульових чистих викидів і задовольнити зростаючий попит на електроенергію з боку сучасної промисловості та дата-центрів.

Регулювання та китайський досвід

Таїландські регулятори готують детальну систему ліцензування, яка має враховувати нові технології охолодження та плавучі ядерні установки. Основним стандартом оцінювання безпеки країна планує використовувати Generic Reactor Safety Review Міжнародного агентства з атомної енергії.

За даними видання, станом на серпень Китай експлуатував 64 ядерні реактори, ще 56 перебували на етапі будівництва або отримали схвалення. У 2025 році ядерна генерація країни становила 468 млрд кіловат-годин, або 4,82% національного виробництва електроенергії. Серед китайських розробок згадується ACP100 на острові Хайнань — перший у світі наземний комерційний SMR, який, як очікується, почне роботу на початку 2027 року.

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