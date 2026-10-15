Tesla та Sunrun встановили рекорд віддачі 745 МВт у мережу Каліфорнії — Electrek

У Каліфорнії 6 жовтня в межах спільного залучення ресурсів Tesla та Sunrun домашні батареї передали в електромережу рекордні 745 МВт потужності під час вечірнього піку споживання. Як повідомляє Electrek, понад 85 тисяч власників Tesla Powerwall забезпечили більш як 600 МВт із цього показника.

Новий результат на 28% перевищив попередній рекорд у 580 МВт, встановлений компаніями менш ніж місяць тому. Tesla назвала подію найбільшим в історії випадком залучення віртуальної електростанції Powerwall. За розрахунками видання, батареї Powerwall забезпечили приблизно 80% сумарної потужності.

Розвантаження мережі під час спеки

Акумулятори залучили під час жовтневої хвилі спеки на запит Каліфорнійської енергетичної комісії та енергетичних компаній штату. Домашні батареї віддавали накопичену електроенергію протягом кількагодинного вечірнього періоду, щоб скоротити попит і знизити ціни на електроенергію в реальному часі.

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Sunrun повідомила, що 5 жовтня програми Demand Side Grid Support і Emergency Load Reduction Program уперше цього року одночасно оголосили про залучення ресурсів на всіх територіях обслуговування енергокомпаній-учасниць. За даними компанії, понад 120 тисяч домашніх батарей уже підключені до каліфорнійських мережевих програм.

Плани в районі Сан-Хосе

Sunrun також повідомила про підготовку розподіленої електростанції в районі Сан-Хосе, яку фінансує Google та створюють разом із PG&E. До неї планують залучити майже 21 тисячу пристроїв за участю Tesla та Everyday Electric — компанії, раніше відомої як Renew Home. Початкові віддачі електроенергії очікують цього місяця.

Проєкт є першим конкретним етапом плану створення віртуальної електростанції потужністю 16,8 ГВт для центрів обробки даних, який Tesla, Sunrun і Renew Home оголосили в червні. Водночас Sunrun зазначила, що участь Tesla та Everyday Electric у цьому проєкті поки ґрунтується на необов’язковому листі про наміри.

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