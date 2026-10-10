Tesla уклала угоду на 90% виробітку комплексу в Аризоні — Electrek

Компанія Tesla уклала довгострокову угоду на закупівлю близько 90% річного виробітку сонячно-акумуляторного комплексу Project Sterling у штаті Аризона, США. Будівництво об’єкта в окрузі Мохаве, приблизно за 32 км на північ від Лейк-Гавасу-Сіті, вже розпочалося, повідомляє Electrek.

Потужність комплексу

Проєкт Sterling реалізує ContourGlobal. 6 жовтня компанія провела церемонію початку будівництва. Комплекс займе понад 2 тис. акрів у пустелі Мохаве та, як очікується, запрацює у 2028 році.

На майданчику планують встановити понад 760 тис. сонячних панелей і більш як 300 контейнерів для зберігання енергії. Сумарна потужність панелей становитиме 509 МВт постійного струму, а після перетворення для електромережі — 450 МВт змінного струму.

Акумуляторна система зможе видавати до 360 МВт та зберігати близько 1,4 ГВт·год електроенергії. За даними ContourGlobal, цього достатньо, щоб віддавати енергію на повній потужності приблизно чотири години.

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Угода з Tesla

За оцінкою ContourGlobal, після введення в експлуатацію Sterling вироблятиме понад 1,1 ТВт·год електроенергії на рік. Угода Tesla охоплює близько 1 ТВт·год щорічно, а також пов’язані сертифікати відновлюваної енергії.

Компанія ContourGlobal заявляє, що сонячна генерація разом із накопичувачами дозволить комплексу постачати чисту електроенергію до 16 годин на добу. Система використовуватиме літій-залізо-фосфатні батареї з рідинним охолодженням та інтегрованим протипожежним захистом.

Об’єкт підключать до мережі Western Area Power Administration; він також отримав права на передачу електроенергії на ринок California Independent System Operator. ContourGlobal очікує, що до 2028 року на будівництві працюватимуть близько 400 людей. Проєкт також передбачає прокладання під’їзної дороги завдовжки 8,4 км до історичного маршруту Route 66.

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