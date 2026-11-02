TotalEnergies очікує піку попиту на нафту між 2035 і 2040 роками — OilPrice

Енергетична компанія TotalEnergies у щорічному прогнозі очікує, що попит на нафтопродукти досягне піку між 2035 і 2040 роками, після чого почне поступово знижуватися. Про це повідомляє OilPrice.

У компанії прогнозують, що протягом 2030-х років попит на нафтопродукти залишатиметься приблизно на одному рівні. Головний директор зі сталого розвитку TotalEnergies Орельєн Амель зазначив, що спад може бути швидшим за умови подальшого зростання продажів електромобілів.

Перегляд попереднього прогнозу

У листопаді 2025 року TotalEnergies очікувала, що за поточних тенденцій попит на нафту зросте майже на 5% — до 108 млн барелів на добу до 2040 року, а до 2050 року знизиться до 98 млн барелів на добу. Тоді компанія посилалася, зокрема, на часткове згортання «зелених» субсидій у США, нові дозволи для проєктів зі скрапленого природного газу, запуск вугільних електростанцій в Азії та повільніше зростання продажів електромобілів.

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Ще роком раніше TotalEnergies прогнозувала, що попит на нафту досягне максимуму після 2030 року.

Електромобілі та біопаливо

У новому звіті компанія вказує, що енергетична криза, пов’язана з війною США та Ізраїлю з Іраном, може прискорити енергетичний перехід. TotalEnergies звернула увагу на зростання продажів електромобілів в Азії, Латинській Америці та Європі, а також на вищі вимоги щодо домішування біопалива.

За наведеними у матеріалі оцінками Міжнародного енергетичного агентства, у 2026 році у світі можуть продати близько 23 млн електромобілів — майже 30% усіх нових автомобілів. У першому кварталі продажі таких машин зросли приблизно на 30% у Європі, на 80% в Азійсько-Тихоокеанському регіоні без Китаю та на 75% у Латинській Америці. Частка автомобілів лише з бензиновими двигунами в глобальних продажах нових авто у першому півріччі вперше опустилася нижче 50% — до 49%.

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