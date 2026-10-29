TotalEnergies збільшила квартальний прибуток до $9,1 млрд — OilPrice

Французька енергетична компанія TotalEnergies у третьому кварталі 2026 року отримала $9,1 млрд скоригованого чистого прибутку. Це на 51% більше за показник другого кварталу, коли компанія заробила $6 млрд, і на 127% більше, ніж $4 млрд у третьому кварталі 2025 року, повідомляє OilPrice.

Результат перевищив очікування

Фінансовий результат TotalEnergies перевершив середній прогноз аналітиків у $8,3 млрд. Компанія пов’язала зростання прибутку з історично високими маржами переробки, вищими цінами на нафту й газ, а також сильними результатами торгівлі нафтою та скрапленим природним газом.

Генеральний директор TotalEnergies Патрік Пуянне заявив, що в умовах високих цін, рекордних марж переробки та зростання газового ринку компанія використала інтегровану бізнес-модель і географічну диверсифікацію. Грошовий потік групи у третьому кварталі становив $12,3 млрд.

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Рекордний квартал для переробки

Підрозділ переробки й збуту зафіксував рекордний квартал: його скоригований чистий операційний прибуток сягнув $4,1 млрд, а грошовий потік — $4,6 млрд. Обидва показники зросли майже на $2 млрд порівняно з другим кварталом.

Обсяг переробки TotalEnergies збільшився на 10%, що, за оцінкою компанії, дало змогу скористатися історично високими маржами в Європі та світі. У групі також зазначили, що максимальне завантаження її нафтопереробних заводів і участь в імпорті дизельного пального з Близького Сходу сприяють безпеці постачання до Європи.

Раніше цього місяця TotalEnergies заявляла, що конфлікт на Близькому Сході підвищив маржі переробки та ціни на СПГ. За даними OilPrice, Equinor у третьому кварталі повідомила про триразове зростання скоригованого чистого прибутку в річному вимірі, а Shell — про скоригований прибуток у $10,8 млрд, майже вдвічі більший, ніж роком раніше.

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