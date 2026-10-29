Німеччина уклала нову п’ятирічну угоду про постачання газу з Trafigura — OilPrice

Трейдингова компанія Trafigura уклала нову п’ятирічну угоду про постачання природного газу німецькому державному імпортеру Securing Energy for Europe (SEFE). За контрактом Trafigura має поставити понад 150 ТВт·год газу зі свого глобального портфеля, повідомляє OilPrice.

Нові обсяги постачання

Першу поставку за новою угодою заплановано на 1 листопада 2026 року. Річний обсяг постачання становитиме 30 ТВт·год, тоді як контракт, термін дії якого спливає наприкінці жовтня, передбачав близько 23 ТВт·год на рік.

Для підтримки контракту Trafigura підписала п’ятирічну кредитну угоду на 1,5 млрд доларів. Її частково підтримує гарантія німецького уряду в межах програми Untied Loan Guarantee, яку адмініструє Euler Hermes Aktiengesellschaft. Програма призначена для забезпечення довгострокових поставок стратегічних товарів до Німеччини.

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Запаси газу перед зимою

Комерційний директор SEFE Фредерік Барно заявив, що партнерство посилює можливості компанії закуповувати природний газ із широкого кола джерел і підтримувати надійність постачання для німецьких та європейських клієнтів.

За даними Gas Infrastructure Europe, станом на 28 жовтня газосховища ЄС були заповнені на 75%. Рівень заповнення німецьких сховищ, які є четвертими за величиною у світі, становив трохи менше ніж 62%. Один із найбільших німецьких імпортерів газу VNG наприкінці попереднього місяця заявляв, що завдяки диверсифікованим можливостям імпорту країна не має дефіциту газу попри низький рівень запасів.

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