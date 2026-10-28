Трамп оголосив про послаблення правил викидів метану у США — The Hindu
Президент США Дональд Трамп у вівторок, 27 жовтня, оголосив про масштабне послаблення правил, які обмежують викиди метану виробниками нафти й газу. Про це повідомляє The Hindu. Видання називає метан парниковим газом-суперзабруднювачем.
Мітинг у Техасі
Трамп зробив заяву під час мітингу на підтримку генерального прокурора Техасу Кена Пакстона. За даними The Hindu, Пакстон веде складну боротьбу за місце в Сенаті США на проміжних виборах, призначених на 3 листопада.
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Ціни на енергію
За даними видання, президент США шукає способи знизити витрати на енергію перед проміжними виборами. The Hindu пов'язує невдоволення виборців різким зростанням цін на нафту з війною Трампа проти Ірану.
Джерело не уточнює, які конкретні вимоги буде скасовано або змінено внаслідок оголошеного послаблення. У матеріалі це рішення охарактеризовано як масштабне.