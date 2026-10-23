Президент США Дональд Трамп 23 жовтня визнав видобуток нафти, її перероблення та пов’язані види діяльності необхідними для національної оборони. Рішення може відкрити можливість федеральної фінансової підтримки проєктів у сфері викопного палива, повідомляє Anadolu Agency.

Закон про оборонне виробництво

У президентському меморандумі Трамп послався на розділ 303 Закону про оборонне виробництво, ухваленого в часи холодної війни. Це положення дозволяє уряду надавати фінансову підтримку видобутку нафти, трубопроводам, сховищам і морським терміналам.

Рішення охоплює розвідку й видобуток, збірні та магістральні трубопроводи, сховища і морські термінали.

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Аргументація Білого дому

У меморандумі до міністра оборони президент заявив, що стійкі внутрішні потужності з видобутку, перероблення та логістики нафти є ключовими для оборонної готовності США. За його словами, нафтопродукти забезпечують паливом збройні сили країни, промислову базу та критично важливу інфраструктуру.

Трамп також послався на указ №14156 від 20 січня 2025 року про оголошення надзвичайної ситуації в енергетичній сфері. У документі зазначалося, що недостатні можливості США з виробництва, транспортування, перероблення та генерації енергії становлять загрозу для економіки, національної безпеки й зовнішньої політики країни.

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