Трамп заявив про загрозу від імпорту компонентів вітротурбін, але не ввів мита — The Hill

Президент США Дональд Трамп заявив, що імпорт вітрових турбін, їхніх компонентів і складових створює загрозу для національної безпеки Сполучених Штатів. Водночас у меморандумі, оприлюдненому у четвер, не оголошено про запровадження мит на таку продукцію.

Переговори замість мит

Як повідомляє The Hill, адміністрація Трампа дійшла висновку, що вітротурбіни та їхні компоненти імпортуються до США за обставин, які загрожують національній безпеці країни.

Замість тарифів меморандум передбачає переговори США з торговельними партнерами щодо коригування імпорту вітрових турбін та їхніх компонентів.

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Заяви про кіберризики

У меморандумі зазначено, що турбіни з деталями іноземного виробництва можуть містити кібербезпекові вразливості. За оцінкою адміністрації США, це потенційно може дати змогу отримати віддалений доступ до вітротурбін і спричинити перебої з електропостачанням.

Документ також характеризує вітрову енергетику як ненадійне та непостійне джерело енергії. Трамп давно критикує вітроенергетику та, зокрема, називав турбіни неестетичними. Його адміністрація створювала перешкоди для розвитку відновлюваної енергетики, зокрема вітрової, посилаючись на можливий вплив турбін на національну безпеку й радари. Прихильники вітроенергетики називали такі аргументи приводом для блокування джерела енергії, яке президент не підтримує.

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