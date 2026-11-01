Ціна LPG у Пакистані на відкритому ринку сягнула 630 рупій за кг — Dawn

У Пакистані в листопаді офіційна ціна скрапленого нафтового газу (LPG) зросла до 294 рупій за кілограм, однак на відкритому ринку паливо продають за ціною до 630 рупій за кілограм. Про це повідомляє Dawn. Компанії, що працюють за франшизою, встановлюють ціну до 400 рупій за кілограм на тлі дефіциту газу.

Офіційне підвищення ціни

Пакистанський регулятор у нафтогазовій сфері Oil and Gas Regulatory Authority встановив на листопад ціну LPG на рівні 294 075 рупій за тонну проти 279 341 рупії в попередньому місяці. Вартість побутового балона вагою 11,8 кілограма зросла на 173 рупії — до 3470 рупій.

Регулятор пояснив перегляд ціни прив’язкою вартості LPG для виробників до Saudi Aramco-CP та курсу долара США. Saudi Aramco-CP за місяць збільшилася на 6,47%, тоді як середній курс долара знизився на 0,12%. У підсумку споживча ціна газу зросла на 14,73 рупії за кілограм.

Закриття кордону з Іраном і загроза страйку

Голова Асоціації дистриб’юторів LPG Пакистану Ірфан Хокхар заявив, що ситуація стала серйозною через закриття кордону з Іраном. За його словами, щонайменше 70% LPG країна імпортувала з Ірану, тоді як на внутрішнє виробництво припадало 30%. Він закликав владу вжити заходів проти маніпуляцій на ринку.

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Пакистанська асоціація LPG-маркетологів також попередила про можливе припинення роботи з 16 листопада, якщо нова державна політика у галузі відтіснить приватний сектор. Голова асоціації Алі Хайдер заявив, що уряд не має скасовувати дерегуляцію ринку LPG.

За словами Хайдера, з приблизно 1,3 млн тонн LPG лише близько 225 тис. тонн імпортують із країн Перської затоки, переважно силами приватного сектору. Асоціація звернулася листом до міністра нафтової промисловості Алі Первеза Маліка, заявивши, що проєкт нової політики, переданий прем’єр-міністру, не враховував позиції приватних компаній.

Хайдер також стверджував, що державні компанії не забезпечили імпорт LPG в умовах нинішнього дефіциту, хоча політика 2016 року передбачала стягнення збору на розвиток нафтової галузі у розмірі 4669 рупій за тонну місцевого LPG для фінансування зимових та екстрених закупівель.

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