Ціни на газ у ЄС перевищили €100 за МВт-год уперше з 2022 року — France 24

Ціна європейського природного газу перевищила €100 за мегават-годину вперше з 2022 року. Це сталося напередодні зими, повідомляє France 24. Видання називає цей рівень ціни найвищим із 2022 року.

Запаси газу в ЄС

За даними France 24, газосховища Європейського Союзу заповнені на 72%. У ЄС заявили, що не занепокоєні постачанням газу, попри такий рівень запасів. Водночас у блоці попередили домогосподарства про складний сезон, що наближається.

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Повідомлення про ціни на газ стало головною темою бізнес-випуску France 24, оприлюдненого 28 жовтня 2026 року. У ньому також розглянули ситуацію з енергетичними рахунками у Великій Британії.

Високі рахунки за енергію

Уряд Великої Британії намагається пом’якшити вплив високих рахунків за енергію. Крім того, France 24 повідомило про 200 пасажирів, які застрягли в Камбоджі після скасування круїзу, розрахованого на кілька років. Причиною скасування стали високі витрати на пальне.

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