Ціни на газ у Європі зросли більш як на 150% від початку року — The National

Європейські ціни на газ від початку 2026 року зросли більш як на 150%, а Велика Британія перед зимою має обмежені запаси газу. На початку жовтня британські підземні газосховища були заповнені на 48%, повідомляє The National.

За даними видання, у Португалії цей показник становив 94%, а у Польщі — 99%. У 2024 році потужності зберігання газу у Великій Британії дорівнювали 5% її річного попиту, тоді як середній показник у ЄС становив 29%. Наявні у країні запаси еквівалентні приблизно семи дням середнього зимового споживання.

Невизначеність навколо Rough

Компанія Centrica, власник British Gas, попередила, що газосховище Rough може припинити роботу наступної весни, коли у квітні завершиться термін дозволу на його експлуатацію. Компанія запропонувала інвестувати 2 млрд фунтів стерлінгів у модернізацію об’єкта, на який припадає близько половини всіх потужностей зі зберігання газу у Великій Британії.

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На думку асоційованого наукового співробітника Chatham House Ніла Квілліама, країна навряд чи зіткнеться з фізичною нестачею газу взимку. Водночас обмежені резерви роблять її вразливішою до перебоїв світових поставок і конкуренції за партії скрапленого природного газу. Ситуацію можуть ускладнити незвично холодна зима, перебої з норвезькими постачаннями або потрясіння на глобальному газовому ринку.

Тиск на енергосистему та рахунки

Газосховища ЄС на початку жовтня були заповнені на 72% проти приблизно 83% роком раніше. Європейська мережа операторів газотранспортних систем очікує, що до 1 листопада цей рівень становитиме від 75% до 78% — приблизно на 10 відсоткових пунктів нижче середнього показника за п’ять років. За центральним сценарієм запаси ЄС до кінця березня можуть скоротитися до близько 30%.

6 жовтня британський оператор National Energy System Operator видав попереджувальне повідомлення про резерв потужності через слабку вітрову генерацію, яка звузила доступні резерви. Консалтингова компанія Cornwall Insight прогнозує, що в січні річний граничний рівень витрат на енергію для британських домогосподарств зросте на 16% — до 1 999 фунтів стерлінгів. У жовтні цей показник уже зріс на 4% і досяг максимуму за три роки.

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