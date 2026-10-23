Ціни на нафту майже не змінилися після стрибка на 4% — Channel NewsAsia

Ціни на нафту в ранковій азійській торгівлі 23 жовтня майже не змінилися після зростання на 4% у попередню сесію. Інвестори побоювалися подальших перебоїв із постачанням енергоносіїв на тлі атак хуситів на Саудівську Аравію, повідомляє Channel NewsAsia.

Станом на 00:30 за Гринвічем ф’ючерси на нафту Brent знизилися на 21 цент, або 0,2%, до 112,96 долара за барель. Американська нафта West Texas Intermediate подешевшала на 27 центів, або 0,3%, до 98,12 долара за барель.

Евакуація штаб-квартири Saudi Aramco

За даними Reuters, Saudi Aramco у четвер наказала евакуювати свою штаб-квартиру в Дахрані, на узбережжі Перської затоки поблизу Бахрейну. Це сталося на тлі посилення бойових дій між Саудівською Аравією, найбільшим у світі експортером сирої нафти, та хуситами, які базуються в Ємені.

Зіткнення між хуситами та коаліцією на чолі із Саудівською Аравією, що підтримує міжнародно визнаний уряд Ємену, тривають після просування угруповання в напрямку Баб-ель-Мандебської протоки. Це судноплавний вузол біля входу до Червоного моря.

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Інші чинники ринку

WTI прямувала до завершення двотижневого періоду зростання зі зниженням за підсумками тижня. Водночас Brent, яка у четвер закрилася на найвищому рівні з 4 травня, могла завершити третій тиждень поспіль зростанням.

У Лівії перекрили клапан на нафтопроводі від родовищ Хамада і Тахара до порту Завія. Голова Національної нафтової корпорації Лівії повідомив Reuters, що це призвело до скорочення видобутку на обох родовищах.

Санкції проти Росії — держави-агресора, спрямовані на обмеження присутності її енергоносіїв на світових ринках після вторгнення в Україну 2022 року, також сприяли зростанню цін на нафту, зазначає джерело.

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