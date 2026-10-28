Ціни на нафту зросли після атак хуситів на Саудівську Аравію — The National

Світові ціни на нафту в середу зросли на тлі нових атак хуситів на Саудівську Аравію та побоювань ринку щодо можливого відновлення масштабних ударів США по Ірану. За даними The National, о 14:00 за часом ОАЕ вартість Brent піднялася на 0,87% — до 114,87 долара за барель, а американська WTI додала 1,59%, досягнувши 101,49 долара за барель.

Атаки в Саудівській Аравії

Саудівська коаліція заявила, що вранці перехопила та знищила балістичну ракету, яку єменські хусити, пов’язані з Іраном, запустили в напрямку міста Таїф. Раніше хусити повідомили про атаку безпілотника на міжнародний аеропорт Абха. Саудівська сторона одразу не підтвердила цього удару.

На початку сесії ціни на нафту зростали більш ніж на 2%. Після падіння приблизно на 1,6% у вівторок котирування загалом залишилися майже без змін від початку тижня, проте тримаються біля багатомісячних максимумів.

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Переговори з Іраном і прогноз UBS

Катарські посередники передали Ірану новий проєкт угоди про припинення війни США та Ізраїлю проти країни. Неназваний посадовець повідомив Reuters, що Тегеран розглядає документ і може відповісти до кінця тижня. Водночас The Wall Street Journal писала, що Вашингтон попередив кілька арабських держав Перської затоки про потребу готуватися до можливого поновлення військової кампанії США проти Ірану після проміжних виборів 3 листопада.

Швейцарський банк UBS підвищив прогноз цін і очікує, що Brent утримуватиметься поблизу 110 доларів за барель до кінця року. У банку вказали на нестачу пропозиції, зниження світових запасів, рекордну вартість фрахту, обмежені можливості танкерного флоту та відновлення імпорту нафти Китаєм.

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