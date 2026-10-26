Туреччина видала навігаційне попередження NAVTEX щодо запланованих досліджень морського дна у водах між її південним узбережжям і Кіпром. Роботи проводитимуть перед запланованим будівництвом газогону на острів, а попередження діятиме від понеділка до 31 грудня.

Як повідомляє Cyprus Mail, дослідження мають виконувати чотири судна: Denar Pathfinder, Denar Echo, Denar Explorer і Kirici. Турецька влада закликала моряків, які проходитимуть через район робіт, триматися на безпечній відстані від цих суден.

Параметри запланованого газогону

Меморандум про будівництво газопроводу турецька та турецько-кіпрська влада підписали 10 липня. Віцепрезидент Туреччини Джевдет Їлмаз тоді заявив, що цей крок стане історичним поворотним моментом у співпраці двох сторін в енергетичній сфері.

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За словами Байрактара, газогін має пролягти від Анамура в турецькій провінції Мерсін до електростанції Teknecik поблизу Кіренії. Проєкт передбачає дві паралельні труби діаметром по 56 сантиметрів. Це, за його словами, дасть змогу транспортувати природний газ в обох напрямках — із Туреччини на Кіпр і з Кіпру до Туреччини. Загальна довжина трубопроводів становитиме 101 кілометр, з яких 97 кілометрів проходитимуть під водами Левантійського моря.

Критика з боку Кіпру та ЄС

Постійна представниця Республіки Кіпр при ООН Марія Майкл у листі до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша висловила протест проти угоди. Вона заявила, що меморандум порушує міжнародне право та відповідні резолюції Ради Безпеки ООН щодо Кіпру, а також не має юридичної сили.

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас у липні закликала Анкару поважати суверенітет і суверенні права всіх держав-членів Євросоюзу. Їлмаз у відповідь заявив, що критика, зокрема з боку греко-кіпрської сторони, лише підтверджує правильність дій Туреччини.

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