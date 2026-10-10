У Берліні тисячі працівників галузі відновлюваної енергетики та екологічних активістів провели акцію біля парламенту проти планів уряду на чолі з консерваторами скоротити субсидії для цієї сфери. Про це повідомляє The Local Germany.

Пропозиції міністерства економіки

У протесті брали участь працівники компаній, що працюють у секторах вітрової, сонячної енергетики та біогазу. Вони разом з активістами намагалися вплинути на парламентарів, які розглядають пропозиції міністерки економіки Катаріни Райхе.

Серед ініціатив — скасування субсидій для малих сонячних установок. Також пропонується знизити фінансову привабливість будівництва об’єктів відновлюваної енергетики в окремих районах.

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Позиції учасників дискусії

За даними журналістів AFP, у демонстрації взяли участь кілька тисяч людей. Вони тримали плакати на підтримку вітрової енергетики та робочих місць у галузі.

Сектор відновлюваної енергетики активно зростав за попереднього уряду, коли міністерство економіки очолювала партія Зелених. Райхе, яка представляє партію ХДС канцлера Фрідріха Мерца, захищала запропоновані зміни, заявляючи, що субсидії для зеленої енергетики щороку обходяться у мільярди доларів. Водночас її критикували через плани будівництва нових газових електростанцій, які вона вважає необхідними для контролю вартості енергії.

Експерти також висловлювали побоювання, що уряд не рухається за графіком до виконання цілей зі скорочення викидів вуглецю.

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