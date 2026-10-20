У Британії планують дозволити розробку Jackdaw у Північному морі — The Guardian

Уряд Великої Британії в середу має оголосити про дозвіл на розробку газового родовища Jackdaw у Північному морі. Рішення в Абердіні представлять міністерка енергетики Міатта Фанбулле та канцлер Джон Гілі після понад року обговорень щодо відповідності проєкту кліматичним зобов’язанням країни, повідомляє The Guardian.

Рішення щодо Jackdaw

Jackdaw є одним із найбільших нерозроблених родовищ у басейні Північного моря, де видобуток скорочується. Його операторами є Shell і норвезька компанія Equinor. Після повного введення в експлуатацію родовище забезпечуватиме 6% видобутку газу в Північному морі.

Консервативний уряд схвалив проєкт у 2022 році, заявляючи, що він допоможе захистити країну від нестабільності енергетичного ринку, спричиненої вторгненням Росії в Україну. Однак торік суд постановив, що екологічний дозвіл видали неправильно: регулятори мали врахувати викиди вуглецю від спалювання нафти й газу, які видобуватимуть на Jackdaw та іншому проєкті — Rosebank.

Shell та Equinor повторно подали заявку на екологічне схвалення у вересні минулого року. За даними видання, Фанбулле вирішила не блокувати проєкт, що дозволить Управлінню з переходу Північного моря, яке регулює галузь, надати дозвіл з урахуванням фінансових і логістичних чинників.

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Критика кліматичних активістів

Уряд планує пояснити, що екологічне схвалення Jackdaw не суперечить передвиборчій обіцянці Лейбористської партії не видавати нових ліцензій на видобуток у Північному морі, оскільки йдеться не про нову ліцензію.

Водночас виконавча директорка групи Uplift Тесса Хан заявила, що Jackdaw забезпечуватиме близько 2% газового попиту країни приблизно протягом десяти років. За її словами, проєкт не зупинить загальне скорочення робочих місць у галузі, оскільки об’єкт значною мірою буде безлюдним і керованим дистанційно.

Остаточного рішення щодо більшого родовища Rosebank Фанбулле, за інформацією The Guardian, ще не ухвалила. Посадовці енергетичного відомства вивчають можливість спрямування податкових надходжень від цього проєкту на зелені ініціативи. Рішення щодо Rosebank очікують пізніше цього року.

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