У Британії відклали рішення щодо Jackdaw і Rosebank — OilPrice

У Великій Британії затримується рішення про надання дозволів на подальше буріння на газовому родовищі Jackdaw та нафтовому родовищі Rosebank у Північному морі поблизу Абердина. Прем’єр-міністр Енді Бернем пояснив відтермінування урядовими процедурами та тривалими бюрократичними узгодженнями, повідомляє OilPrice.

Рішення очікують найближчими тижнями

Міністерка енергетики Міатта Фанбулле, як очікується, ухвалить рішення щодо проєктів упродовж кількох тижнів. Консультації щодо буріння на обох ділянках завершилися в серпні. Вона має врахувати потенційний вплив проєктів на економічне зростання та екологічні зобов’язання країни.

Попередній уряд консерваторів уже схвалив розробку Rosebank і Jackdaw. Водночас Лейбористська партія під час виборчої кампанії 2024 року заявляла, що не видаватиме нових ліцензій на видобуток нафти й газу. За даними видання, у 2024 році шотландські суди заблокували роботи на двох родовищах з екологічних підстав.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Позиція компаній та економічні оцінки

Операторами проєктів переважно мають бути Shell та Equinor. Головний виконавчий директор Equinor Андерс Опедал заявив, що відмова у дозволах стане «значним ударом» по інвестиційній привабливості Великої Британії. За його словами, спільне підприємство Shell та Equinor Adura виконало всі вимоги, висунуті в межах процедури погодження.

Представники галузі заявили, що Jackdaw може розпочати видобуток уже цієї зими, якщо отримає дозвіл, оскільки значна частина інфраструктури вже готова. Згідно зі звітом Public First, замовленим Adura, обидва проєкти можуть додати до економіки Великої Британії 35 млрд фунтів стерлінгів валової доданої вартості у 2026–2035 роках. Автори дослідження також оцінюють потенційні додаткові податкові надходження у 12,1 млрд фунтів протягом наступного десятиліття.

Читай нас у