У частині Дніпра електроенергію можуть відновити лише 2 листопада

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Попередній прогноз щодо термінів відновлення електропостачання оприлюднив Telegram-канал «Дніпро Аварійка». Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Без світла залишаються мешканці Діївки, Сухачівки, Паруса, Покровського, Краснопілля, а також територій поблизу проспекту Богдана Хмельницького та частини проспекту Науки.

Уночі російські війська повторно атакували енергетичні об’єкти Дніпропетровщини. За даними ДТЕК, обладнання зазнало серйозних пошкоджень, зокрема на одному з об’єктів, відновлення якого після попередньої атаки тривало майже дві доби.

Складною залишається ситуація і в Києві. У деяких районах протягом дня прогнозують лише півтори години електропостачання. У ДТЕК пояснили це новими ударами по енергетичній інфраструктурі, наслідки яких наклалися на ще не ліквідовані пошкодження від попередніх атак.

Джерело: «Дніпро Аварійка», ДТЕК

У Дніпрі, 30 жовтня, не діють навіть екстрені графіки відключень світла. Причина — нові російські удари по енергетичній інфраструктурі регіону: пошкоджено магістральні мережі «Укренерго» та один з об'єктів ДТЕК. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання, насамперед намагаються повернути живлення об'єктам водоканалу.

Раніше у Дніпрі відновили електропостачання частині споживачів, понад 200 тисяч досі без світла.

До цього у Дніпрі через російську атаку зникло світло на обох берегах.

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