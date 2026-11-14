У частині областей України 15 листопада графіки відключень світла діятимуть цілодобово
У неділю, 15 листопада, в окремих регіонах України протягом усієї доби застосовуватимуть планові графіки відключення електроенергії.
Про це НЕК «Укренерго» повідомляє у Фейсбуці.
У компанії зазначили, що графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть для всіх категорій споживачів цілодобово. Обсяг обмежень - від 1 до 2 черг.
Графіки обмеження потужності також діятимуть для промисловості.
В Укренерго зауважили, що причина обмежень – наслідки ворожих атак на енергосистему.
«Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців», - підкреслили в Укренерго.
Актуальні графіки відключень публікуватимуть на офіційних сторінках регіональних операторів систем розподілу, додали у компанії.
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