У частині областей України 15 листопада графіки відключень світла діятимуть цілодобово

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У неділю, 15 листопада, в окремих регіонах України протягом усієї доби застосовуватимуть планові графіки відключення електроенергії.

Про це НЕК «Укренерго» повідомляє у Фейсбуці.

У компанії зазначили, що графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть для всіх категорій споживачів цілодобово. Обсяг обмежень - від 1 до 2 черг.

Графіки обмеження потужності також діятимуть для промисловості.

В Укренерго зауважили, що причина обмежень – наслідки ворожих атак на енергосистему.

«Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців», - підкреслили в Укренерго.

Актуальні графіки відключень публікуватимуть на офіційних сторінках регіональних операторів систем розподілу, додали у компанії.

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