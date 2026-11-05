У столиці Бангладеш Дакці продажі сонячного обладнання ритейлера Dongjin Group Bangladesh за останні місяці зросли на 50% у річному вимірі. Попит стимулюють тривалі відключення електроенергії та зростання витрат на живлення від мережі, повідомляє The Japan Times.

У деяких районах Бангладеш цього року планові відключення електрики тривали до 18 годин на добу. Країна з населенням близько 180 млн людей зіткнулася зі скороченням постачань скрапленого природного газу з Катару, який раніше був її головним постачальником LNG. Щоб компенсувати дефіцит, Бангладеш купує LNG на спотовому ринку приблизно втричі дорожче, ніж за контрактами з Катаром, що змусило енергетичні компанії підвищити рахунки за електроенергію.

Попит на панелі й батареї

На ринку Каптан-Базар у Дакці, одному з найбільших центрів продажу сонячного обладнання в країні, понад три десятки торгових точок повідомили про зростання попиту. Покупцями стають як домогосподарства, так і промислові підприємства, яким потрібно підтримувати роботу виробництв під час знеструмлень.

За словами власників магазинів, найбільший попит мають панелі китайських Jinko Solar і Longi Green Energy Technology через їхню ціну та надійність. Панель потужністю 750 ватів, якої, за даними продавців, достатньо для одного домогосподарства, коштує близько 15 тис. така, або $121. Водночас додавання батареї та супутнього обладнання збільшує початкові витрати в кілька разів. Представник Dongjin Group Bangladesh Монджу Хоссейн вважає, що для звичайної родини такі витрати можуть окупитися протягом десятиліття.

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Імпорт сонячного обладнання та батарей із Китаю до Бангладеш у період із березня до вересня більш ніж подвоївся у річному вимірі — приблизно до $140 млн. У вересні влада також знизила імпортні тарифи на це обладнання.

Обмеження для промисловості

За повідомленням місцевого медіа, на яке посилається The Japan Times, уряд Бангладеш прагне довести частку відновлюваних джерел у структурі виробництва електроенергії до 20% до 2030 року та до 30% до 2040-го. Торік цей показник становив 2,5%.

Водночас сонячна генерація не може повністю замінити викопне паливо для частини промисловості. Зокрема, текстильні та швейні підприємства використовують газові котли для виробництва пари, необхідної для фарбування й обробки тканин. Голова текстильної Mosharaf Group Мошараф Хоссейн зазначив, що сонячні панелі виробляють електроенергію, але не пару для промислових котлів.

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