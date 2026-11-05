У Європі ціна бутану сягнула максимуму за 30 років — OilPrice

У Північно-Західній Європі листопадова ціна бутану на початку місяця зросла до 1125 доларів за тонну — найвищого рівня за 30 років. В Азії індекс AFEI 3 листопада становив 1180 доларів за тонну, а котирування бутану в американському хабі Белв'ю піднялися до максимуму за 14 років — 920 доларів за тонну, повідомляє OilPrice.

Поставки зі США переорієнтувалися на Азію

OilPrice пов'язує подорожчання зі зміною світових потоків скрапленого нафтового газу (LPG) після початку в березні війни між США та Іраном. До цього США забезпечували приблизно 45–50% світового експорту LPG, а країни Близького Сходу — 30–35%. Після початку кризи частка країн Перської затоки, за даними видання, впала до 11%, тоді як американська зросла до 65%.

У квітні—жовтні США постачали до 75% імпортованих Азією пропану й бутану. У жовтні цей показник знизився приблизно до 55% на тлі поступового відновлення поставок з ОАЕ, Кувейту, Катару та Саудівської Аравії. Водночас імпорт бутану до хабу Амстердам—Роттердам—Антверпен у жовтні скоротився до багаторічного мінімуму в 130 тисяч тонн, що на 34% менше, ніж роком раніше.

Попит Індії та Китаю

Постачання зі США не повністю замінюють близькосхідні обсяги, оскільки американський експорт LPG приблизно на 75% складається з пропану і на 25% — з бутану. В Індії та інших азійських країнах для побутового газу частіше потрібна суміш із пропану та бутану, близька до співвідношення 50 на 50. На початку кризи 87% індійського імпорту LPG надходило з Перської затоки, а імпорт країни знизився з 2,03 млн тонн у лютому до 1,17 млн тонн у березні.

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Додатковий попит формує Китай, де у 2025 році запустили п'ять заводів із виробництва метил-трет-бутилового етеру загальною потужністю 3,4 млн тонн на рік. Ця добавка підвищує октанове число бензину, а бутан використовується у її виробництві.

Зимовий попит обмежує відвантаження

У США та Європі восени зростає сезонний попит на бутан для змішування зимових марок бензину. Експорт зі США після рекордних 2,4 млн тонн у травні знизився до 1,55 млн тонн у жовтні. На Азію припало 840 тисяч тонн, або 54% жовтневих відвантажень, а на Європу — 105 тисяч тонн, приблизно 7%.

За розрахунками OilPrice, бутан зі США за ціною 920 доларів за тонну з урахуванням приблизно 320 доларів фрахту до Індії коштував би після доставки близько 1240 доларів за тонну. За такого рівня цін постачання до Азії стали комерційно менш привабливими для американських виробників.

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