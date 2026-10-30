+9° Київ +6° Варшава +13° Вашингтон
$ 45.41 € 50.79 zł 11.57
$ 45.41 € 50.79 zł 11.57
+9° Київ +6° Варшава +13° Вашингтон
Головне Енергетика

У Фінляндії дизель подорожчав до максимуму за понад чотири роки — YLE News

Федір Криштовський 30 Жовтня 2026 09:19
У Фінляндії дизель подорожчав до максимуму за понад чотири роки — YLE News

У Фінляндії середня ціна дизельного пального у жовтні сягнула 2,49 євро за літр — це найвищий показник із червня 2022 року. Тодішній рівень ціни перевищено на п’ять центів, повідомляє YLE News з посиланням на дані Статистичного управління Фінляндії.

Зростання майже на 50% за рік

У жовтні минулого року середня ціна літра дизеля становила 1,67 євро. Отже, за рік вона зросла майже на 50%.

Старша статистикиня Статистичного управління Фінляндії Крістіна Ніемінен зазначила, що нафта надходить на ринок попри воєнну ситуацію, однак невизначеність, пов’язана з транспортуванням, впливає на постачання та підвищує споживчі ціни.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Бензин також подорожчав

У жовтні у Фінляндії зросли й середні ціни на бензин. Літр бензину з октановим числом 98 коштував у середньому 2,38 євро, а бензину 95 — 2,28 євро.

Порівняно з жовтнем попереднього року середня ціна бензину 95 зросла на 33,3%, а бензину 98 — на 31,5%.

Читай нас у
Завантажуй наш додаток