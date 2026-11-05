У Канберрі запустили найбільшу систему накопичення енергії — ABC News Australia

В австралійській Канберрі запрацювала найбільша в Австралійській столичній території система зберігання енергії. Комплекс у Вільямсдейлі, на південь від району Таггеранонг, за потреби може протягом двох годин покривати до третини потреб Канберри в електроенергії в періоди пікового попиту, повідомляє ABC News.

Об'єкт складається зі 136 акумуляторних модулів Tesla Megapack 2, об'єднаних у 12 колекторних груп. Система має потужність 250 МВт і здатна швидко накопичити до 500 МВт·год електроенергії, а потім віддавати її в мережу.

Як працюватиме комплекс

Батареї підключені до інфраструктури оператора Evoenergy. За низького попиту вони накопичують надлишкову електроенергію, зокрема вироблену вітровими та сонячними джерелами. Коли попит зростає — наприклад, у спекотні вечори або під час активної промислової роботи — система віддає накопичену енергію до мережі, зменшуючи навантаження на неї.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Директорка з політики Eku Energy Рейчел Рандл заявила, що система може щодня накопичувати й віддавати до 500 МВт·год енергії. Водночас операційний директор компанії Том Бест наголосив, що комплекс не гарантує зниження рахунків за електроенергію для домогосподарств, оскільки працює на відкритому ринку.

Умови угоди з владою

Проєкт є партнерством уряду Австралійської столичної території та приватної компанії Eku Energy. Компанія спроєктувала, збудувала й володіє батарейною системою. За операційною угодою уряд має сплатити Eku Energy $368 млн частинами протягом 15 років.

Натомість територія має право на 50% чистого доходу батарейного комплексу від продажу електроенергії до мережі. Головний міністр Австралійської столичної території Ендрю Барр заявив, що очікує на позитивний фінансовий результат проєкту для території. Спершу завершення будівництва планували на 2025 рік, згодом термін перенесли на початок 2026-го, однак об'єкт ввели в експлуатацію пізніше.

Читай нас у