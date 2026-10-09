У Києві через російський обстріл запроваджено екстрені відключення світла

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У Києві 9 жовтня внаслідок російського обстрілу виникли перебої з електропостачанням у низці районів міста. Без світла або з нестабільним електропостачанням залишилася значна кількість споживачів.

Як повідомили в ДТЕК, через атаку було вимкнено кілька елементів електромережі, які забезпечують живлення столиці.

Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання для знеструмлених абонентів. У компанії попередили, що роботи потребуватимуть певного часу.

Киян, у яких електроенергія наразі є, в ДТЕК закликають споживати її ощадливо.

Раніше Міненерго закликало не публікувати фото та відео з місць ударів по енергетиці.

У Києві та Київській області оглянули підстанції «Укренерго» та інші об’єкти генерації електроенергії, які систематично атакує Росія. Під час візиту перевірили наслідки останніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі та хід відновлювальних робіт.

Через російські атаки знеструмлені споживачі у шести областях.

Російський дрон влучив в енергооб’єкт на Полтавщині, без світла залишилися 6 тисяч споживачів.

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