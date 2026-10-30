У Києві, на Київщині та Дніпропетровщині зберігається складна ситуація зі світлом

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Російські атаки завдали значних пошкоджень енергетичній інфраструктурі столиці, Київської та Дніпропетровської областей. Для повного відновлення електропостачання знадобиться час, повідомили в Міненерго.

«Внаслідок цілеспрямованих російських атак на енергетичну інфраструктуру, зокрема на системи передачі електроенергії та трансформаторне обладнання, ситуація з електропостачанням на Дніпровщині, у Києві та області залишається складною», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що масштаби пошкоджень значні, тому для повного відновлення електропостачання потрібен час. Крім того, роботу енергетиків додатково ускладнюють тривалі повітряні тривоги та постійна загроза повторних обстрілів.

Водночас на Дніпропетровщині енергетики заживили об’єкти критичної інфраструктури та частину споживачів. Відновлювальні роботи також тривають у Києві та Київській області.

«Попри всі труднощі, ремонтні бригади роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну оселю», — наголосили у Міненерго.

Раніше у Дніпрі відновили електропостачання частині споживачів, понад 200 тисяч досі без світла.

До цього у Дніпрі через російську атаку зникло світло на обох берегах.

Через аварію на правому березі Києва тимчасово не діють графіки відключень світла.

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