У Києві та Київській області запровадили екстрені відключення світла

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У столиці та Київській області вдень 4 листопада діють екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє Група ДТЕК у Телеграмі.

«Київ: за командою Укренерго екстрені відключення тривають. Поки що скасувати екстрені відключення в столиці не вдається. Графіки наразі не діють», — йдеться у повідомленні.

У ДТЕК також інформують, що в Київській області за командою Укренерго запроваджені екстрені відключення.

Нагадаємо, 3 листопада Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами. Унаслідок ворожих атак та пошкоджень енергетичної інфраструктури столиці 3 листопада було знеструмлено основні водопровідні об’єкти Київводоканалу.

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