У Києві та низці областей України запровадили екстрені відключення світла

0:00 / 0:00

Уранці 2 листопада в столиці та деяких регіонах України почали діяти екстрені відключення електроенергії.

«Київ та Київська область: за командою Укренерго запроваджені екстрені відключення. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють», — йдеться у повідомленні ДТЕК.

Аварійні обмеження електроенергії діють також і в деяких областях.

«Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі — в окремих регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії», — додали в Укренерго.

Згідно повідомлення обленерго, екстрені відключення фіксуються в таких областях України:

Сумська;

Полтавська;

Житомирська;

Київська;

м. Київ.

Джерела: Укренерго, ДТЕК

Нагадаємо, у Києві через відсутність напруги призупинили рух електротранспорту.

У неділю, 1 листопада, у Києві запровадили екстрені відключення електроенергії. Причиною стали наслідки російських ударів по енергетичних об’єктах і постійні атаки на енергосистему.

Також у чотирьох районах Київщини запровадили екстрені відключення світла.

У суботу, 31 жовтня, частина жителів Києва залишилась без електроенергії більшу частину доби.

Читай нас у