У Києві та низці областей України запровадили екстрені відключення світла
Уранці 2 листопада в столиці та деяких регіонах України почали діяти екстрені відключення електроенергії.
«Київ та Київська область: за командою Укренерго запроваджені екстрені відключення. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють», — йдеться у повідомленні ДТЕК.
Аварійні обмеження електроенергії діють також і в деяких областях.
«Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі — в окремих регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії», — додали в Укренерго.
Згідно повідомлення обленерго, екстрені відключення фіксуються в таких областях України:
- Сумська;
- Полтавська;
- Житомирська;
- Київська;
- м. Київ.
Нагадаємо, у Києві через відсутність напруги призупинили рух електротранспорту.
У неділю, 1 листопада, у Києві запровадили екстрені відключення електроенергії. Причиною стали наслідки російських ударів по енергетичних об’єктах і постійні атаки на енергосистему.
Також у чотирьох районах Київщини запровадили екстрені відключення світла.
У суботу, 31 жовтня, частина жителів Києва залишилась без електроенергії більшу частину доби.