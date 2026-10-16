У кількох регіонах України введено аварійні відключення світла

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Через наслідки російських обстрілів 16 жовтня у кількох областях України запровадили аварійні відключення електроенергії.

На цих територіях попередньо оприлюднені графіки знеструмлень тимчасово не діють.

Енергетики працюють над стабілізацією ситуації та відновленням електропостачання. Аварійні обмеження скасують після стабілізації енергосистеми.

Українців закликають стежити за повідомленнями своїх обленерго та ощадливо споживати електроенергію.

Російський дрон влучив біля школи в Полтаві, є постраждалі.

У Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника загорілася автозаправна станція. Двоє людей дістали легкі поранення.

У ніч проти 14 жовтня в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі.

Військовий розповів про загибель майже всієї родини після удару РФ по Радушному.

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