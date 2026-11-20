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У місті на Дніпропетровщині станом на 12:45 20 листопада завершили роботи з відновлення подачі електроенергії та тепла. Наразі обидві послуги доступні в повному обсязі.

Про це повідомив у Телеграмі керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

«Електропостачання та теплопостачання у місті відновлено в повному обсязі. Подякуйте, будь ласка, енергетикам та комунальникам, які працювали з учорашнього вечора без перерви у дуже складних умовах», — поінформував Вілкул.

Він зазначив, що стабілізаційні відключення електроенергії діють згідно з алгоритмами, які застосовують Укренерго та ДТЕК.

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