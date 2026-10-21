У Мексиканській затоці деякі види скоротилися на 60% після аварії BP — CBC

У Мексиканській затоці, США, через понад 16 років після аварії на нафтовій платформі Deepwater Horizon дослідники зафіксували стійке скорочення чисельності деяких видів риб, ракоподібних і кальмарів. У частини видів спад становить близько 60%, а їхня чисельність не відновилася після катастрофи 2010 року, повідомляє CBC.

Наслідки розливу нафти

Платформа Deepwater Horizon, якою керувала BP біля узбережжя штату Луїзіана, вибухнула 20 квітня 2010 року. Тоді загинули 11 людей, ще 17 зазнали поранень. Упродовж наступних трьох місяців у Мексиканську затоку, за оцінкою урядової робочої групи США, потрапило до 4,9 млн барелів нафти.

У перші три з половиною роки після розливу чисельність окремих видів зменшилася на 60–85%. Нова робота поєднала результати ще восьми років сканування та відбору зразків; її опублікували в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences. За словами біологічного океанографа Трейсі Саттона, низький рівень чисельності зберігається, а щільні скупчення здобичі, потрібні хижакам, зникли.

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Нафтові сполуки в тканинах тварин

Автори дослідження вважають найімовірнішою причиною тривалого спаду наслідки аварії Deepwater Horizon. У відібраних зразках вони й далі виявляють поліциклічні ароматичні вуглеводні — компоненти нафти — у м'язових тканинах та ікрі глибоководних риб і кальмарів. Науковці зазначають, що ці сполуки можуть впливати на здоров'я та розмноження тварин, а також на нюх самців деяких видів риб, який потрібен для пошуку партнерок.

Незалежні фахівці, яких опитало CBC, зазначили, що дослідження врахувало природні чинники, здатні впливати на чисельність риб, зокрема температуру води, доступність корму та рівень кисню. Вони назвали такий підхід однією із сильних сторін роботи.

Вплив на глибоководну екосистему

Спостереження проводили в глибоководній пелагічній зоні на глибинах приблизно від 200 до 1500 метрів. Там мешкають, зокрема, риби-ліхтарики, скати, кашалоти та криль. Багато цих організмів регулярно мігрують між поверхнею та глибиною, переносячи енергію й вуглець у товщу океану. Науковці наголошують, що скорочення їхньої чисельності може послаблювати роль океану в поглинанні вуглекислого газу.

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