У Мексиці можуть схвалити до 60 проєктів ВДЕ на $12,5 млрд — OilPrice

У Мексиці державна Федеральна комісія з електроенергії може схвалити до 60 проєктів у сфері відновлюваної енергетики, більшість із яких становитимуть сонячні електростанції. За даними неназваних джерел Bloomberg, на які посилається OilPrice, вони можуть додати 8,2 ГВт нових генерувальних потужностей, а обсяг інвестицій може сягнути 12,5 млрд доларів.

Плани до 2030 року

Як повідомляє OilPrice, одне з джерел Bloomberg застерегло, що остаточно схвалених ініціатив може бути менше ніж 60.

Проєкти мають сприяти виконанню плану президентки Мексики Клаудії Шейнбаум зі створення приблизно 32 ГВт нових генерувальних потужностей до 2030 року. Раніше очікувалося, що близько 70% такого приросту забезпечать сонячна та вітрова генерація. Водночас Bloomberg повідомив, що частка відновлюваних джерел у запланованому прирості потужностей тепер становить близько 30%.

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Сонячні та вітрові проєкти

Раніше цього місяця Міністерство енергетики Мексики повідомило про 42 сонячні проєкти загальною потужністю 6,86 ГВт і 13 вітрових проєктів потужністю трохи більш як 4 ГВт. За даними PV Magazine, Федеральна комісія з електроенергії бере участь приблизно у 70% цих проєктів.

Ще 4,44 ГВт сонячних і 2,16 ГВт вітрових потужностей очікують на розподіл. Міністерка енергетики Лус Елена Гонсалес також заявляла, що приватні компанії готові інвестувати 4,75 млрд доларів у 20 проєктів сукупною потужністю 3,32 ГВт.

Державна компанія має виробляти щонайменше 54% усієї електроенергії країни, тоді як решта 46% доступна приватним генераторам. У матеріалі також зазначається, що розвиток сонячної та вітрової генерації може потребувати додаткових витрат на лінії електропередачі для постачання електроенергії до центрів споживання.

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