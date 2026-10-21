У Мексиці затримали 2539 осіб за крадіжки пального — Mexico News Daily

У Мексиці федеральні сили безпеки від жовтня 2024 року затримали 2539 людей за правопорушення, пов’язані з крадіжками пального. Про це на ранковій пресконференції президентки Клаудії Шейнбаум повідомив заступник міністра енергетики з питань вуглеводнів Хуан Хосе Відаль Амаро, пише Mexico News Daily.

Вилучене пальне та закриті компанії

За словами посадовця, влада також вилучила 5572 транспортні засоби, які використовували для перевезення пального, та 173,7 млн літрів палива. Він заявив, що ці показники свідчать про поступ у протидії незаконній діяльності на паливному ринку.

Влада закрила 2224 компанії через продаж пального без необхідних дозволів. Крім того, 2032 автозаправні станції оштрафували через неналежний контроль обсягів відпуску пального на колонках. Із реєстру уповноважених імпортерів виключили 180 компаній через їхню ймовірну причетність до контрабанди пального.

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Позиція щодо американського газу

Шейнбаум також заявила, що Мексика не укладала угод і не брала на себе зобов’язань закуповувати більше природного газу у Сполучених Штатів. Вона підтвердила, що Вашингтон порушував це питання в контексті прагнення адміністрації президента США Дональда Трампа скоротити торговельний дефіцит у двосторонній торгівлі.

За словами президентки, мета мексиканського уряду полягає у нарощуванні внутрішнього видобутку газу, зокрема для забезпечення нових електростанцій комбінованого циклу. Водночас вона зазначила, що за неможливості виробити необхідні обсяги в країні Мексиці доведеться шукати постачання з інших джерел.

Відносини зі США

Президентка позитивно оцінила допомогу посла США в Мексиці Рональда Джонсона у скасуванні американських обмежень на нові рейси до США з міжнародного аеропорту Мехіко та аеропорту імені Феліпе Анхелеса. Вона визнала наявність розбіжностей із дипломатом щодо деяких його публічних заяв, але наголосила, що Мексика прагне підтримувати найкращі можливі відносини зі США за умови поваги до її суверенітету.

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