У мережі PJM ціни на електроенергію перевищили $1000 за МВт-год — OilPrice

У США спотова ціна електроенергії у західному вузлі мережі PJM у вівторок сягнула 1 021 долара за МВт-год на тлі незвичної спеки та осіннього сезону планових ремонтів електростанцій. Як повідомляє OilPrice, оператор PJM Interconnection оголосив Maximum Generation Alert, коли близько 62 тис. МВт генерувальних потужностей були виведені в ремонт.

Мережа PJM обслуговує близько 67 млн людей. За даними Bloomberg, спотова ціна у Western Hub у другій половині вівторка більш ніж удвічі перевищила середню ціну на добу наперед для цієї години. Ціни на добу наперед на середу зросли на 28% — до 295,83 долара за МВт-год, що стало найвищим середньодобовим показником із середини липня.

Спека під час ремонтів

PJM прогнозувала попит на рівні близько 112 400 МВт у вівторок — приблизно дві третини від історичного піку мережі у 165 563 МВт, зафіксованого у 2006 році. За оцінкою видання, напруження в системі було пов’язане насамперед з обмеженою пропозицією, а не з рекордним споживанням.

Генерувальні компанії та власники передавальних мереж зазвичай проводять технічне обслуговування з середини вересня до початку грудня, готуючи обладнання до зими. PJM також заявила, що резерв системи додатково зменшили зобов’язання з постачання електроенергії до спекотних регіонів Півдня та Заходу США. Представниця оператора MISO Маккензі Барбкнехт пов’язала напруження у його зоні відповідальності з поєднанням теплої погоди, простоїв електростанцій та слабкого виробітку вітрової генерації.

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Заходи для стабілізації мережі

PJM відкликала всі чинні заявки на проведення ремонтів генерувальних об’єктів, починаючи з полудня середи. Оператор також оголосив Load Management Alert для споживачів, які беруть участь у програмах керування попитом і можуть скорочувати використання електрики в періоди напруження в мережі.

Екстрений наказ Міністерства енергетики США, чинний до 16 жовтня, дозволяє PJM за певних умов експлуатувати електростанції понад екологічні обмеження, передбачені їхніми дозволами. Як крайній захід перед найсерйознішим рівнем надзвичайної ситуації в енергосистемі PJM може перевести дата-центри та інших великих споживачів на резервні генератори. Міністерство оцінює обсяг невикористаних резервних генерувальних потужностей у країні у понад 35 ГВт.

Федеральна комісія з регулювання енергетики США 9 жовтня схвалила реєстр великих навантажень PJM для клієнтів зі споживанням від 50 МВт, але відхилила ключову частину плану оператора. Вона передбачала, що нові дата-центри могли б підключатися без забезпечення відповідних генерувальних потужностей, якщо погодяться на обмеження споживання до настання надзвичайних ситуацій. PJM прогнозує зростання пікового попиту на 32 ГВт у 2024–2030 роках, причому майже весь цей приріст пов’язує з дата-центрами.

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