У Мічигані виборці розглядають заборону політичних пожертв енергокомпаній — The Guardian

У штаті Мічиган у вівторок виборці розглядають дві громадські ініціативи, спрямовані на обмеження впливу великих енергокомпаній. Загальноштатна Proposition 2 передбачає заборону політичних пожертв від регульованих газо- та електроенергетичних підприємств, а в Анн-Арборі голосують за створення міської електроенергетичної компанії, яка потенційно замінить DTE Energy. Про це повідомляє The Guardian.

Обмеження політичних пожертв

Proposition 2 також стосуватиметься компаній, що мають державні контракти на суму понад 250 тис. доларів. Ініціатива заборонятиме робити політичні внески не лише самим компаніям, а й їхнім керівникам, членам найближчих родин та іншим особам із тісними зв’язками з цими підприємствами.

Організація Protect MI Free Speech, яка виступає проти обмежень, заявила, що пропозиція може суперечити гарантіям свободи слова, визначеним рішенням Верховного суду США у справі Citizens United. Автори ініціативи натомість вважають, що її конструкція має витримати судове оскарження, оскільки вона поширюється на всі компанії з великими державними контрактами, а не лише на енергетичний сектор.

За даними нещодавнього опитування, заборону підтримують 71% респондентів у штаті. Співголова виконавчої ради Michiganders for Money Out of Politics Крісті Макгілліврей заявила, що 93% законодавців штату впродовж нещодавньої сесії отримували кошти від енергетичної галузі.

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Муніципальна мережа в Анн-Арборі

Місцева Proposal E передбачає створення ради, яка керуватиме заснуванням міської електроенергетичної компанії. Для того щоб вона стала постачальником електроенергії замість DTE Energy, знадобиться ще одне голосування.

Прихильники проєкту пов’язують його з невдоволенням перебоями в електропостачанні, тарифами та підходом DTE до чистої енергетики. DTE Energy і Consumers Energy обслуговують приблизно 80% споживачів Мічигану. За федеральними даними, штат регулярно входить до числа найгірших у США за частотою та тривалістю відключень електроенергії.

Міська влада Анн-Арбора цього тижня подала позов, заявивши, що для створення нового постачальника потрібен повний перегляд міського статуту, а не поправка до нього. Ann Arbor for Public Power не погоджується з цією позицією. Виконавчий директор організації Браян Ґайрінґер заявив, що генеральний прокурор Мічигану вже дійшов висновку, за яким достатньо внесення поправки. У разі схвалення будь-якої з двох ініціатив очікуються судові спори.

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