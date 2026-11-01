У Непалі скасували тендер на дамбу й електростанцію Sunkoshi Marin — Kathmandu Post

У Непалі скасували тендерну процедуру щодо контракту на будівництво дамби та електростанції багатофункціонального проєкту Sunkoshi Marin. Рішення ухвалили за кілька днів до запланованого відкриття фінансових пропозицій трьох компаній, які пройшли технічний відбір, повідомляє Kathmandu Post.

Старший інженер проєкту Ашок Радж Гаутам заявив, що процедуру скасували за вказівкою Департаменту водних ресурсів та іригації. За його словами, департамент має вирішити, чи оголошувати новий тендер, чи обрати інший порядок дій. Причин скасування він не пояснив.

Фінальний етап конкурсу

Міжнародні конкурсні торги оголосили 8 червня, надавши потенційним підрядникам 30 днів для подання пропозицій. У них взяли участь шість будівельних компаній.

До фінального етапу пройшли китайські China International Water and Electric Corporation, Anneng-RCC JV та Sinohydro Corporation Limited. Їхні фінансові пропозиції планували відкрити в понеділок, однак після скасування процедури цього не відбудеться.

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Затримки проєкту

Проєкт Sunkoshi Marin має забезпечити цілорічне зрошення 122 тисяч гектарів сільськогосподарських земель у п’яти районах Тераї — Барі, Раутахаті, Сарлахі, Махоттарі та Дхануші. Також він передбачає виробництво 31,07 МВт електроенергії.

Попередній контракт на 14,07 млрд рупій у січні 2023 року отримало спільне підприємство Patel-Raman JV, до якого входили індійська Patel Engineering і непальська Raman Construction. Угоду припинили 11 листопада 2025 року через недостатній прогрес: після спливу 60% передбаченого строку фізичне виконання робіт не перевищило 11%.

Проєкт передбачає дамбу заввишки близько 30 метрів і завдовжки 158 метрів на річці Сункосі та відведення води тунелем до річки Марін у районі Сіндхулі. Тунель завдовжки 13,3 км уже завершили й протестували, однак без дамби його неможливо ввести в експлуатацію. За переглянутим генеральним планом увесь проєкт мають завершити у 2032–33 фінансовому році.

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