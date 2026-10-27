У Непалі схвалили розробку закону про агентство для ГЕС Будхігандакі — Kathmandu Post

У Непалі Кабінет міністрів 16 жовтня схвалив у принципі підготовку законопроєкту про створення Агентства розвитку Будхігандакі для проєкту гідроелектростанції потужністю 1200 МВт. Рішення знову ставить під питання модель реалізації проєкту, для якого раніше вже затвердили фінансову структуру, повідомляє Kathmandu Post.

Зміна моделі реалізації

У бюджеті на поточний фінансовий рік міністр фінансів Сварнім Вагле оголосив, що ГЕС розвиватимуть через уповноважене агентство. У бюджеті попереднього року тодішній глава Мінфіну Бішну Пауел пропонував модель державно-приватного партнерства. Проєкт отримав статус національного пріоритету у 2012–2013 фінансовому році, а завершити його планували до 2026–2027 років.

Колишній секретар з питань енергетики Ануп Упадх'яй розкритикував ідею створення нового органу. Він вважає, що урядові витрати на проєкт варто зарахувати як власний капітал, а решту коштів залучати від інвесторів. Посадовці Міністерства енергетики, водних ресурсів та іригації також застерегли, що розробка закону й створення агентства можуть уповільнити реалізацію ГЕС.

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Фінансування і вартість

Фінансову структуру проєкту затвердив тимчасовий уряд, сформований у вересні 2025 року. Відповідно до плану, 70% вартості мають профінансувати за рахунок боргу, а 30% — через власний капітал. Базова вартість ГЕС на межі округів Дхадінг і Горкха оцінюється у 2,77 млрд доларів, або близько 374 млрд рупій. З урахуванням 32 млрд рупій відсотків на час будівництва загальна сума може сягнути 406 млрд рупій.

Компанія Budhigandaki Jalbidyut Company Limited, що просуває проєкт, уже почала готувати проєкт закону. Її керівник Арун Ражаурія заявив, що чинні контракти й роботи не зупинятимуть, а після створення агентства до нової структури перейдуть обов’язки та види діяльності компанії. Уряд має надати 97,47 млрд рупій власного капіталу та 150 млрд рупій пільгових позик, а Nepal Electricity Authority — ще 24,37 млрд рупій власного капіталу.

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