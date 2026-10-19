У Непалі сприятимуть будівництву ГЕС Верхня Карналі на 900 МВт — Kathmandu Post

Інвестиційна рада Непалу вирішила сприяти негайному початку будівництва гідроелектростанції Верхня Карналі потужністю 900 МВт на заході країни. Про це повідомляє Kathmandu Post. Проєкт, який роками мав труднощі із залученням інвестицій, розвиває індійська GMR Group.

Рішення ухвалили на 68-му засіданні Інвестиційної ради відповідно до угоди про розробку проєкту. Водночас Офіс Інвестиційної ради ще не надіслав GMR офіційного листа про це рішення. У компанії заявили, що діятимуть після отримання документа.

Фінансування та акціонери

15 січня 2025 року GMR подала документи щодо фінансового закриття проєкту та заявила, що забезпечила фінансування. За даними компанії, Індійська агенція з розвитку відновлюваної енергетики IREDA позитивно відповіла на пропозицію про кредит на 65 млрд індійських рупій, а консорціум непальських банків попередньо схвалив позику на 20 млрд непальських рупій.

У переглянутій структурі акціонерів GMR Group і державна індійська компанія Satluj Jal Vidyut Nigam володіють по 34% проєкту, IREDA — 5%, а Nepal Electricity Authority — 27%. Раніше GMR мала 73%, тоді як Nepal Electricity Authority належали решта 27%. GMR залучила IREDA та SJVN як акціонерів для мобілізації інвестицій.

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Строки та судовий розгляд

Експертний комітет при Інвестиційній раді розглянув звіт GMR про фінансове закриття та дійшов висновку, що компанія могла завершити цей процес до кінця лютого 2025 року. Представник офісу ради зазначив, що девелопер може подати решту та оновлені документи й розпочати будівництво, яке має бути завершене протягом наступних п’яти років.

У грудні 2024 року адвокат Дан Бахадур Будха звернувся до Верховного суду Непалу. Він стверджував, що GMR не досягла фінансового закриття протягом двох років після підписання угоди, а також укладала угоди про передання часток іншим компаніям для інвестування в проєкт в Індії без погодження уряду. Суд відхилив позов і видав директивний припис.

Повний текст судового рішення вказує, що зміна структури акціонерів не потребувала негативного ставлення, оскільки відповідала положенням угоди про розробку проєкту. GMR неодноразово отримувала продовження строку для залучення фінансування. Верховний суд зазначав, що девелопер уже мав 10 років для мобілізації коштів, та заборонив подальше продовження строків.

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