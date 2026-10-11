У Нігерії NNPC продовжила знижку 66 найр на літр бензину — Premium Times Nigeria

У Нігерії NNPC Retail продовжила до 31 жовтня знижку 66 найр на літр бензину на своїх автозаправних станціях. Водії можуть отримати її за цифрової оплати через застосунок NNPC Fuel App, повідомляє Premium Times Nigeria.

Уряд президента Боли Тінубу пояснив зниження ціни відмовою NNPC Retail від частини роздрібної маржі, а не виплатами з федерального бюджету чи Федеративного рахунку. Міністр фінансів і координатор економіки Тайво Оєделе заявив, що компанія закуповує бензин у Dangote Refinery та інших постачальників за ринковими цінами, а її роздрібна маржа становить менш як 5% ціни пального.

Знижка через застосунок

За даними PUNCH, на відвіданих 10 жовтня АЗС в Абуджі водії, які платили безпосередньо біля колонки, сплачували 1405 найр за літр, тоді як користувачі застосунку — 1339 найр. Ці спостереження не встановлюють цін або умов купівлі на всіх станціях NNPC у країні. Знижку запровадили 1 жовтня до 66-ї річниці незалежності Нігерії.

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Адміністрація Тінубу також веде переговори про стелю у 1350 найр за літр для ціни відвантаження з НПЗ або вартості імпортного постачання бензину. За запропонованою схемою нафтопереробники та імпортери спершу мали б покривати витрати понад цей рівень і відшкодовувати різницю пізніше за сприятливіших цін на нафту або валютного курсу. Уряд не оприлюднив угод чи формули такого відшкодування.

Пропозиція Атіку Абубакара

Кандидат у президенти від Африканського демократичного конгресу Атіку Абубакар пропонує підтримувати виробництво нафтопродуктів на НПЗ у Нігерії. Один із варіантів передбачає продаж нафти місцевим переробникам нижче від ринкової ціни, а різницю — як виробничу підтримку. Кампанія Абубакара заявляє, що в програмі можуть брати участь і модульні НПЗ, але не оприлюднила розмір знижки, обсяги нафти чи річний ліміт витрат.

Підхід уряду діє на роздрібному етапі, тоді як пропозиція Абубакара має зменшити витрати на переробку. За даними регулятора, у серпні Dangote Refinery забезпечував близько 35,87 млн літрів із приблизно 50,5 млн літрів середньодобових надходжень бензину в Нігерії. Державні НПЗ у Порт-Харкорті, Варрі та Кадуні в цей період не виробляли пальне.

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